Бывшего схиигумена Сергия (Романова) доставили в Москву на суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава государства займется вопросом индексации пенсий — в России тестируют новый видеосервис — вопросы на ЕГЭ и ОГЭ не будут менять — гражданам Германии запретили въезд в Россию — отца Сергия привезли на суд в Москву — умер легендарный модельер. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 29 декабря — в обзоре URA.RU:

Президент занялся вопросом индексации пенсий

Президент России Владимир Путин будет работать над вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам.

В тоже время, январские выплаты российским пенсионерам, которые получают деньги через банк и почтовые отделения, начнут зачислять с 29 декабря.

Министерство образования протестирует российский сервис видеосвязи, ЕГЭ и ОГЭ не будут изменять

Российский видеосервис «Сферум» прошел испытания в школах Московской области и сейчас тестируется в 15 регионах РФ. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Также Сергей Кравцов заявил, что Рособрнадзор не планирует серьезных изменений заданий в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.

Отца Сергия привезли в Москву на суд, он не признал вину

Гражданам Германии запретили въезд в Россию

Министерство иностранных дел РФ расширило список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию России в ответ на санкции ФРГ в отношении россиян.

ФСБ выявило схему хищения средств в РАНХиГС

Силовики выявили схему хищения государственных средств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Умер Пьер Карден

Во Франции в возрасте 98 лет скончался известный модельер Пьер Карден. Он был создателем модного дома, который занимается созданием обуви, парфюмерии, постельного белья, фарфора и других предметов роскоши.