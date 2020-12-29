Самое важное в России и в мире на 29 декабря. Отца Сергия привезли на суд в Москву, Путин займется пенсиями, умер Пьер Карден

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Привоз отца Сергия в Басманный суд. Москва , романов николай, отец сергий, басманный суд
Бывшего схиигумена Сергия (Романова) доставили в Москву на суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава государства займется вопросом индексации пенсий — в России тестируют новый видеосервис — вопросы на ЕГЭ и ОГЭ не будут менять — гражданам Германии запретили въезд в Россию — отца Сергия привезли на суд в Москву — умер легендарный модельер. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 29 декабря — в обзоре URA.RU:

Президент занялся вопросом индексации пенсий

Министерство образования протестирует российский сервис видеосвязи, ЕГЭ и ОГЭ не будут изменять

Отца Сергия привезли в Москву на суд, он не признал вину

Гражданам Германии запретили въезд в Россию

  • Министерство иностранных дел РФ расширило список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию России в ответ на санкции ФРГ в отношении россиян.

ФСБ выявило схему хищения средств в РАНХиГС

Умер Пьер Карден

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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