Глава государства займется вопросом индексации пенсий — в России тестируют новый видеосервис — вопросы на ЕГЭ и ОГЭ не будут менять — гражданам Германии запретили въезд в Россию — отца Сергия привезли на суд в Москву — умер легендарный модельер. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 29 декабря — в обзоре URA.RU:
Президент занялся вопросом индексации пенсий
- Президент России Владимир Путин будет работать над вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам.
- В тоже время, январские выплаты российским пенсионерам, которые получают деньги через банк и почтовые отделения, начнут зачислять с 29 декабря.
Министерство образования протестирует российский сервис видеосвязи, ЕГЭ и ОГЭ не будут изменять
- Российский видеосервис «Сферум» прошел испытания в школах Московской области и сейчас тестируется в 15 регионах РФ. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
- Также Сергей Кравцов заявил, что Рособрнадзор не планирует серьезных изменений заданий в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.
Отца Сергия привезли в Москву на суд, он не признал вину
- Экс-схимонаха Сергия (Романова) привезли в Басманный суд Москвы для выбора меры пресечения. Об этом сообщил с места событий корреспондент URA.RU.
- На суде Романов отказался признавать свою вину.
- Ранее силовики предъявили обвинение отцу Сергию в склонении несовершеннолетнего к суициду, оскорблении религиозных чувств и самоуправстве.
- Также обвинения могут предъявить и пресс-секретарю отца Сергия Всеволоду Могучеву. Об этом рассказала адвокат экс-схиигумена Сергия Светлана Герасимова.
- В Русской православной церкви пожалели, что бывший схиигумен Сергий не раскаялся и не встал на путь исправления. Об этом заявил пресс-секретарь РПЦ Владимир Легойда.
- По итогу заседания, Басманный суд Москвы арестовал отца Сергия на два месяца.
Гражданам Германии запретили въезд в Россию
- Министерство иностранных дел РФ расширило список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию России в ответ на санкции ФРГ в отношении россиян.
ФСБ выявило схему хищения средств в РАНХиГС
- Силовики выявили схему хищения государственных средств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Умер Пьер Карден
- Во Франции в возрасте 98 лет скончался известный модельер Пьер Карден. Он был создателем модного дома, который занимается созданием обуви, парфюмерии, постельного белья, фарфора и других предметов роскоши.
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