В США нашли данные о создании коронавируса учеными Китая

Патоген мог ускользнуть из-за утечки или аварии, считает замсоветника Дональда Трампа Мэтью Поттингер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Утечка коронавируса из лаборатории в Китае считается самой «достоверной» теорией возникновения пандемии. Об этом заявил заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер. При этом американский чиновник не привел никаких подтверждающих фактов.

«Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория, вероятно, является наиболее вероятным источником вируса», — приводит слова Поттингера издание Daily Mail. Он выразил мнение, что патоген мог ускользнуть в результате аварии или утечки. Американский чиновник подчеркнул, что даже в Пекине не поверили в историю о том, что COVID-19 появился на рынке в Ухане.

Поттингер рассказал об этих догадках во время онлайн-конференции с парламентариями из разных стран. Он опасается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не будет объективна, чтобы выяснить реальные обстоятельства возникновения пандемии, так как Китай якобы обладает большим на нее влиянием.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что все больше исследований показывают, что пандемия COVID-19 была вызвана отдельными вспышками болезни по всему миру. В то же время, он подчеркнул, что Китай был первой страной, которая сообщила о случаях заболевания COVID-19, передает VSE42.ru.