Мясников высказался об искусственном происхождении коронавируса

COVID-19 во многом схож со своими «предшественниками», что с высокой долей вероятности исключает ее искусственное происхождение. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Лично я в искусственное происхождение этого вируса не верю. Мы видим, что на 75 процентов он похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку», — написал в статье на своем сайте. Также он усомнился в том, что вирус может быть биологическим оружием, сославшись на данные о низкой смертности. По его словам, специалисты давно предупреждали о высокой вероятности начала новой пандемии.
Ранее военный эксперт Игорь Никулин рассказал URA.RU, что COVID-19 был разработан в лабораториях американского Форт Детрика. При этом власти США не знали о работах, которыми могли заниматься ученые, утверждает он. Тем временем глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что его ведомство не располагает достоверными данными, что вызвавший пандемию коронавирус получен искусственно, пишет «Национальная служба новостей».
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