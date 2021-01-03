В России резко сменилась статистика заражений коронавирусом

За сутки в России зафиксировали 24 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 24 150 человек. Днем ранее это число составляло 26 301 новых случаев. Сегодня они зафиксированы в 84 регионах страны. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

«За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Количество жертв инфекции за сутки увеличилось на 504 и составляет 58 506 человек.

В лидерах по количеству заболевших находится Москва, где за сутки зафиксирован 3 851 новый случай заражения коронавирусом. На втором месте — Санкт-Петербург с 3 738 случаями, на третьем — Московская область с 1 539 новыми заболевшими за сутки.

Среди регионов УрФО в лидерах по-прежнему Свердловская область с 404 заболевшими за сутки. В Пермском крае 320 новых заражений. В ХМАО и ЯНАО зафиксировано 224 и 162 новых случая соответственно. В Челябинской области количество заболевших увеличилось на 298 человек, в Тюменской — на 156. В Курганской области количество зараженных за сутки составило 108 человек.

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