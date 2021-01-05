05 января 2021

Эксперты объяснили, как сэкономить на коммунальных услугах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, коммунальные платежи, расчетка, оплата жкх
Платежи за коммуналку сократит также установка энергосберегающих ламп, датчиков движения для включения света Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Итоговую сумму в платежной квитанции за услуги ЖКХ позволит снизить установка счетчиков и энергосберегающего оборудования. Об этом журналистам рассказала начальник инспекции по надзору за энергосбережением и контролю инженерных систем Мосжилинспекции Надежда Выстороп.

«Стоит учесть, что норматив потребления, как правило, выше, чем объем ресурса, израсходованного по счетчику. На электричество нужно ставить многотарифный счетчик, по нему ночью электричество в разы дешевле. В таком случае, например, можно ночью поставить работать стиральную машинку, что сэкономит средства», — передает слова эксперта РИА «Новости». Кроме того, платежи сократит установка энергосберегающих ламп, датчиков движения для включения света и покупка энергосберегающей бытовой техники. По мнению Надежды Выстороп, необходимо также отключать от сети не используемые или редко используемые электроприборы и технику.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов оценил возможный рост цен в стране на предоставление жилищно-коммунальных услуг. По его словам, причин для повышения стоимости тарифов ЖКХ на предельно допустимые суммы нет, пишет Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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