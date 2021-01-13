У губернатора появился новый советник — в Екатеринбург прибыли ревизоры МЧС — в мэрии Екатеринбурга готовятся перестановки — минздрав продлевает договоры с главврачами — отец Сергий отказался от своего защитника. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 14 января — в обзоре URA.RU:
У главы области появится новый советник
- Генеральный директор телекомпании ОТВ Антон Стуликов станет советником губернатора Евгения Куйвашева.
- В то же время стало известно, что три ведущих областных телеканала объединятся. ОТВ, Студия-41 и «Четвертый канал» будут работать на базе ОТВ, а главой структуры станет управляющая «Четвертым каналом», медиаменеджер Элеонора Расулова.
Перестановки в мэрии Екатеринбурга пройдут за четыре дня
- Согласования и назначения ключевых управленцев в руководстве Екатеринбурга пройдут с 6 по 9 февраля. Об этом сообщил источник URA.RU в мэрии.
Первый вице-мэр Екатеринбурга возглавит Среднеуральск
- Руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик 18 января возглавит Среднеуральск. Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах. Губернатор Евгений Куйвашев 13 января сделал ему предложение о переходе на новую должность.
В Екатеринбург прибыла инспекция МЧС
- В Екатеринбург с экстренной проверкой прибыли трое сотрудников центрального аппарата МЧС России. Они будут расследовать причины пожара на улице Рассветной.
Минздрав области продлил контракты с главврачами
- После упразднения управления здравоохранения Екатеринбурга на три года были продлены контракты с руководителями городских больниц. Такое решение принято министром здравоохранения области Андреем Карловым.
Отец Сергий отказался от своего адвоката
- Скандально известный отец Сергий уведомил своего адвоката Ивана Миронова, что отказывается от него как от защитника. Это произошло 11 января в присутствии адвоката Светланы Герасимовой и сотрудников СИЗО-7 Москвы.
- Также стало известно, что в штурме Среднеуральского женского монастыря в ночь на 29 декабря кроме свердловских отрядов ОМОН и СОБР участвовал спецназ ФСБ «Альфа».
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