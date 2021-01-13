13 января 2021
12 января 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 14 января. Телеканалы готовятся к объединению, прибыли ревизоры МЧС из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в студии телеканала
Гендиректор ОТВ Антон Стуликов переходит на пост советника губернатора Евгения Куйвашева Фото: Анна Майорова © URA.RU

У губернатора появился новый советник — в Екатеринбург прибыли ревизоры МЧС — в мэрии Екатеринбурга готовятся перестановки — минздрав продлевает договоры с главврачами — отец Сергий отказался от своего защитника. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 14 января — в обзоре URA.RU:

У главы области появится новый советник

Перестановки в мэрии Екатеринбурга пройдут за четыре дня

  • Согласования и назначения ключевых управленцев в руководстве Екатеринбурга пройдут с 6 по 9 февраля. Об этом сообщил источник URA.RU в мэрии.

Первый вице-мэр Екатеринбурга возглавит Среднеуральск

В Екатеринбург прибыла инспекция МЧС

Минздрав области продлил контракты с главврачами

  • После упразднения управления здравоохранения Екатеринбурга на три года были продлены контракты с руководителями городских больниц. Такое решение принято министром здравоохранения области Андреем Карловым.

Отец Сергий отказался от своего адвоката

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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