Байден поместит чернокожую активистку на банкноту в 20 долларов

Джо Байден пролоббирует идею, предложенную Бараком Обамой Фото: Carolyn Kaster, AP/TASS

Минфин США при поддержке администрации Джо Байдена планирует разместить на 20-долларовой купюре изображение афроамериканской активистки Гарриет Табмен, боровшейся против рабства в XIX веке. Активистка заменит изображение седьмого президента США Эндрю Джексона.

«Министерство финансов предпринимает шаги для того, чтобы возобновить усилия, направленные на то, чтобы поместить изображение Гарриет Табмен на лицевую сторону новой 20-долларовой купюры», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что таким образом купюры будут демонстрировать разнообразие истории США.

Изначально идею разместить Гарриет Табмен на купюрах лоббировал президент США Барак Обама. Однако с приходом к власти Дональда Трампа решение по этому вопросу откладывалось.