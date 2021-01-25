25 января 2021
24 января 2021
23 января 2021

В Роспотребнадзоре ХМАО назначен ключевой чиновник

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор. Дети отравились. Нижневартовск., роспотребнадзор
Наталья Шипулина стала и. о. главного санврача по Сургуту и Сургутскому району после ухода Юрия Хоменка Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главным санитарным врачом по Сургуту и Сургутскому району назначена Наталья Шипулина. Эту информацию URA.RU подтвердили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«В результате конкурсного отбора на эту должность назначена Наталья Шипулина. Она имеет большой опыт работы в системе Роспотребнадзора. Пользуется авторитетом и уважением в системе органов исполнительной власти», — сообщили в окружном ведомстве.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, отметил, что в условиях пандемии коронавируса значение должности главного санитарного врача по Сургуту и Сургутскому району сильно возросло. «Нагрузка там очень большая. Сургут и район входят в число лидеров по заболеваемости COVID-19 в ХМАО. Поэтому объем работы большой и ответственность за принятие решений тоже», — говорит инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний главный санитарный врач по Сургуту и Сургутскому району Юрий Хоменок написал заявление на увольнение по собственному желанию. По одной из версий, это решение было связано с его недостаточной эффективностью в борьбе с коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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