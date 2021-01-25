Общественная палата контролирует работу мэрии и депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге стали известны имена 22 из 33 членов общественной палаты. Какой из групп влияния удалось заручиться поддержкой, будет понятно лишь после окончательного формирования палаты, считает высокопоставленный инсайдер.

«Нужно дождаться первого заседания Общественной палаты, когда будут выдвинуты еще 11 человек. Тогда можно сделать вывод, кто успешнее пролоббировал своих союзников», — предположил информированный собеседник агентства. Ожидается, что руководителем палаты выберут ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина (выдвинут депутатами гордумы).

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов своим постановлением утвердил 11 членов Общественной палаты уральской столицы. В новый состав вошли: президент Уральской ТПП Андрей Беседин, председатель Союза женщин Екатеринбурга Ольга Гапонец, предприниматель Андрей Гончаров, учитель Юлия Завьялова, глава Совета ветеранов Екатеринбурга Федор Ледерер, главный врач противотуберкулезного диспансера Ирина Лихачева, генеральный директор АО «НПО автоматики» Андрей Мисюра, застройщик Евгений Мордовин, бизнесмен Фарит Набиуллин, священник Данил Рябинин, бизнесмен Сергей Черкасов.

Также от гордумы Екатеринбурга в Общественную палату вошли: полицейский Евгений Вотинцев, управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов, ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин, предприниматель Олег Крушинский, глава Свердловского отделения Горно-металлургического профсоюза Валерий Кусков, руководитель представительства госкорпорации «Ростех» Павел Лыжин, президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева, застройщик Геннадий Черных, общественник Дмитрий Чукреев, глава Свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко.

«Никогда такого сильного состава палаты у нас не было. Мы набрали по-настоящему значимых в нашем городе людей, это будет реальный орган общественного контроля», — оценил состав палаты спикер городской думы Игорь Володин. «Коллеги предлагали заменить нескольких кандидатов. Например, Якова Силина на Александра Смолина. Но получили отказ. Смущает большое количество статусных кандидатов. Директоров крупных предприятий, ректоров вузов. Найдут ли они время на работу в общественной палате? Надеюсь, что найдут. Иначе, какой смысл такого отбора», — прокомментировал выбор депутат гордумы Алексей Вихарев.