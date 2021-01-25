25 января 2021

Что разрешено и что запрещено в ХМАО во время пандемии. Полный список ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , запрет, проход запрещен, ограничение, ограничительная лента, женщина
В ХМАО продлили карантин до 28 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО продлили действие ограничений и режим обязательной самоизоляции для граждан из группы риска до 28 февраля. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список запретов и разрешений, которые действуют в Югре на время пандемии.

В ХМАО запрещено:

  • без необходимости покидать жилье людям старше 65 лет, людям с хроническим заболеванием, сниженным иммунитетом, а также беременным женщинам;
  • детям до 14 лет находиться в общественных местах без сопровождения взрослых (на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, торговых центрах, кафе). Исключением считаются только походы в школу;
  • работать детским игровым комнатам и иным развлекательным центрам для детей, в том числе находящихся на территории ТРЦ;
  • вести коммерческую деятельность ресторанам, барам, клубам и другим заведениям общепита с 23:00 до 06:00 (за исключением доставки);
  • проводить спортивные, развлекательные и любые другие массовые мероприятия;
  • очно заниматься школьным классам и детсадовским группам, если среди детей или педагогов выявлен случай коронавируса;
  • находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски или респиратора;

  • заключать браки без предварительной записи в органах ЗАГС.

Разрешено:

  • очно проводить занятия в школах и детских садах с соблюдением правил безопасности;
  • работать магазинам, аптекам, банкам, парикмахерским, баням, ритуальным службам, службам уборки и дезинфекции, заправкам, салонам связи;
  • работать ресторанам, барам, клубам, торговым центрам, кинотеатрам (при условии наполненности зала не больше 50%) и досуговым учреждениям при соблюдении установленных мер безопасности;
  • выезд спортивных команд на соревнования по приглашению организаторов соревнований;
  • круглосуточно работать общепиту на заправках и территории аэропортов;
  • гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением санитарных норм.

Власти ХМАО рекомендуют:

  • посещать общественные места, регистрируя свой номер телефона в системе самоконтроля «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода;
  • минимизировать посещение общественных мест;
  • соблюдать дистанцию в 1,5 метра от окружающих.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили режим самоизоляции. Нарушать режим самоизоляции без крайней необходимости запрещено пожилым, беременным и людям, имеющих хронические заболевания.

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