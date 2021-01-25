В ХМАО продлили карантин до 28 февраля
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Власти ХМАО продлили действие ограничений и режим обязательной самоизоляции для граждан из группы риска до 28 февраля. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список запретов и разрешений, которые действуют в Югре на время пандемии.
В ХМАО запрещено:
- без необходимости покидать жилье людям старше 65 лет, людям с хроническим заболеванием, сниженным иммунитетом, а также беременным женщинам;
- детям до 14 лет находиться в общественных местах без сопровождения взрослых (на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, торговых центрах, кафе). Исключением считаются только походы в школу;
- работать детским игровым комнатам и иным развлекательным центрам для детей, в том числе находящихся на территории ТРЦ;
- вести коммерческую деятельность ресторанам, барам, клубам и другим заведениям общепита с 23:00 до 06:00 (за исключением доставки);
- проводить спортивные, развлекательные и любые другие массовые мероприятия;
- очно заниматься школьным классам и детсадовским группам, если среди детей или педагогов выявлен случай коронавируса;
- находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски или респиратора;
-
заключать браки без предварительной записи в органах ЗАГС.
Разрешено:
- очно проводить занятия в школах и детских садах с соблюдением правил безопасности;
- работать магазинам, аптекам, банкам, парикмахерским, баням, ритуальным службам, службам уборки и дезинфекции, заправкам, салонам связи;
- работать ресторанам, барам, клубам, торговым центрам, кинотеатрам (при условии наполненности зала не больше 50%) и досуговым учреждениям при соблюдении установленных мер безопасности;
- выезд спортивных команд на соревнования по приглашению организаторов соревнований;
- круглосуточно работать общепиту на заправках и территории аэропортов;
- гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением санитарных норм.
Власти ХМАО рекомендуют:
- посещать общественные места, регистрируя свой номер телефона в системе самоконтроля «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода;
- минимизировать посещение общественных мест;
- соблюдать дистанцию в 1,5 метра от окружающих.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили режим самоизоляции. Нарушать режим самоизоляции без крайней необходимости запрещено пожилым, беременным и людям, имеющих хронические заболевания.
Подписывайтесь на URA.RU в