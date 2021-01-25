В ХМАО продлили карантин до 28 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО продлили действие ограничений и режим обязательной самоизоляции для граждан из группы риска до 28 февраля. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список запретов и разрешений, которые действуют в Югре на время пандемии.

В ХМАО запрещено:

без необходимости покидать жилье людям старше 65 лет, людям с хроническим заболеванием, сниженным иммунитетом, а также беременным женщинам;

детям до 14 лет находиться в общественных местах без сопровождения взрослых (на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, торговых центрах, кафе). Исключением считаются только походы в школу;

работать детским игровым комнатам и иным развлекательным центрам для детей, в том числе находящихся на территории ТРЦ;

вести коммерческую деятельность ресторанам, барам, клубам и другим заведениям общепита с 23:00 до 06:00 (за исключением доставки);

проводить спортивные, развлекательные и любые другие массовые мероприятия;

очно заниматься школьным классам и детсадовским группам, если среди детей или педагогов выявлен случай коронавируса;

находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски или респиратора;

заключать браки без предварительной записи в органах ЗАГС.

Разрешено:

очно проводить занятия в школах и детских садах с соблюдением правил безопасности;

работать магазинам, аптекам, банкам, парикмахерским, баням, ритуальным службам, службам уборки и дезинфекции, заправкам, салонам связи;

работать ресторанам, барам, клубам, торговым центрам, кинотеатрам (при условии наполненности зала не больше 50%) и досуговым учреждениям при соблюдении установленных мер безопасности;

выезд спортивных команд на соревнования по приглашению организаторов соревнований;

круглосуточно работать общепиту на заправках и территории аэропортов;

гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением санитарных норм.

Власти ХМАО рекомендуют:

посещать общественные места, регистрируя свой номер телефона в системе самоконтроля «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода;

минимизировать посещение общественных мест;

соблюдать дистанцию в 1,5 метра от окружающих.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили режим самоизоляции. Нарушать режим самоизоляции без крайней необходимости запрещено пожилым, беременным и людям, имеющих хронические заболевания.