В Москве предотвращен теракт против офицера Минобороны

В Москве удалось предотвратить попытку совершения теракта против одного из высокопоставленных офицеров Минобороны Российской Федерации. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, организовать нападение планировали украинские спецслужбы совместно с участниками группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ — организация признана террористической и запрещена на территории России)*.
«ФСБ предотвращен диверсионно-террористический акт в отношении одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ, организованный украинскими специальными службами совместно с главарями международной террористической организации „Исламское государство“*», — сказано в сообщении ЦОС ФСБ. Его приводит ТАСС.
В ходе оперативных мероприятий задержаны четыре подозреваемых. Трое россиян и один уроженец из стран Центральной Азии. Согласно информации, предоставленной ФСБ, непосредственный исполнитель был завербован в интересах украинских спецслужб при участии функционера из организации ИГИЛ* Саидакбара Гуломова, 1979 года рождения, который разыскивается правоохранительными органами России и Узбекистана по линии Интерпола.
Как уточняется, по поручению украинских координаторов Гуломов, находясь на территории Украины и ряда западноевропейских государств, дистанционно контролировал действия исполнителя с помощью нескольких зарубежных мессенджеров. Он передал ему необходимые денежные средства, предоставил информацию о цели нападения, а также организовал доставку взрывчатых веществ и других компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). Данные материалы были нелегально переправлены на территорию России украинскими спецслужбами с использованием беспилотных летательных аппаратов.
«Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. При этом по замыслу украинских спецслужб должен был погибнуть и сам исполнитель», — отметили в ФСБ.
Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 («террористический акт»). А также части 4 статьи 222.1 («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств») УК РФ.
*»Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация
