Познер объяснил разницу между протестами в Америке и России

Силовики в Америке действуют не так жестоко, как в России, сказал Владимир Познер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На акциях протеста сотрудники правоохранительных органов США в целом действуют менее агрессивно, чем их российские коллеги. При этом среди силовиков Америки присутствуют случаи проявления расизма. Об этом заявил журналист Владимир Познер.

В США случаи применения насилия со стороны силовиков встречаются значительно реже, чем в России, говорит Познер. «Реальных таких случаев крайне мало. Правоохранительные органы [США] гораздо более сдержанны, чем у нас», — сказал он в интервью News.ru .

Однако полицейские в США применяют силу к протестующим, исходя из их расовой принадлежности, подметил журналист. По словам Познера, расизм у силовиков в Америке действительно присутствует, хоть и не носит массового характера.

Протесты в США проходили летом 2020 года после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Волна митингов тогда накрыла всю страну. В России последние протесты проходили в конце января и были связаны с уголовным делом в отношении Алексея Навального.