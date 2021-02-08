За несогласованные митинги хотят наказать 78 пермяков

Пермяков массово привлекают к ответственности за участие в несогласованных митингах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В суды Пермского края с 1 февраля поступило уже 65 административных дел за участие и организацию незаконных митингов. По данным ГАС «Правосудие», еще 13 материалов в суды направили с 23 по 31 января.

«Ленинский районный суд Перми — 35 дел, Дзержинский районный суд Перми — 11, Свердловский районный суд — 16, Березниковский городской суд — 3», — сказано в системе ГАС «Правосудие». В двух случаях протоколы составлены за организацию несогласованного митинга 31 января. За это арестом на пять суток наказали экс-депутата краевого парламента Константина Окунева и активиста пермского штаба Навального Юрия Боброва.

63 из 65 пермяков привлекают к ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Санкция статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ до 40 часов или штраф — до 20 тысяч рублей.

Пермская полиция или региональные власти до сих пор не назвали число участников и число задержанных в несогласованной акции 31 января. По данным пермского штаба Навального, в отделы полиции доставили от 300 до 380 человек. Во время аналогичной несогласованной акции 23 января в Перми общее число ее участников, по различным оценкам, составило от двух до пяти тысяч человек.

Поводом для проведения подобных акций по всей стране стал арест блогера Алексея Навального и публикация фильма про дом в Геленджике, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что объект принадлежит ему. Там он планирует открыть отель.

Выдержка из ГАС «Правосудие» о числе привлекаемых к ответственности лиц с 1 февраля 2021 года по ч. 2 и ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ Скрин: ГАС «Правосудие»