09 февраля 2021
08 февраля 2021

Самое актуальное в ХМАО на 10 февраля. Рестораторы не смогут работать всю ночь, директора школы уволили в третий раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с представителями родительской общественности и уполномоченным по правам ребенка в Югре Моховиковой Татьяной. Сургут, моховикова татьяна
Полномочия детского омбудсмена Югры Татьяны Моховиковой могут завершиться 25 февраля Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Срыв конкурса на пост мэра Сургута попал в федеральную повестку — ковид-госпитали массово закрывают — общепит не сможет работать круглосуточно — отставка детского омбудсмена отложилась — директор школы жалуется на гонения. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 10 февраля — в обзоре URA.RU:

Срыв выборов мэра Сургута вошли в ТОП-30 в России

  • Несостоявшийся конкурс по выборам мэра Сургута, который произошел из-за нехватки реальных кандидатов, вошел во всероссийский рейтинг из тридцати важнейших событий января в региональной политике.
  • По мнению экспертов, несостоявшиеся выборы — это фактор, негативно влияющий на политическую устойчивость в регионе. Однако, срыв первого конкурса, может быть компенсирован результатами второго.

В округе массово закрывают ковид-госпитали

  • Из-за уменьшения количества пациентов с коронавирусом госпитали переводят в резервный режим. Об этом на заседании оперштаба объявил вице-губернатор Югры Владислав Нигматулин.

Детский омбудсмен будет работать до 25 февраля

  • Отставка детского омбудсмена в ХМАО Татьяны Моховиковой отсрочилась до 25 февраля, так как ее контракт закончился, но заседания думы, где должны были официально объявить об отставке, не состоялось.

Общепит не сможет работать по ночам

  • Власти ХМАО не договорились о том, чтобы разрешить предприятиям общепита круглосуточно принимать гостей. Чиновники, бизнес и санитарные врачи решили, что заведениям общепита можно работать до часу ночи и лишь с 15 марта.

Опального директора школы уволили в третий раз

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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