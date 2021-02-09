Полномочия детского омбудсмена Югры Татьяны Моховиковой могут завершиться 25 февраля
Срыв конкурса на пост мэра Сургута попал в федеральную повестку — ковид-госпитали массово закрывают — общепит не сможет работать круглосуточно — отставка детского омбудсмена отложилась — директор школы жалуется на гонения. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 10 февраля — в обзоре URA.RU:
Срыв выборов мэра Сургута вошли в ТОП-30 в России
- Несостоявшийся конкурс по выборам мэра Сургута, который произошел из-за нехватки реальных кандидатов, вошел во всероссийский рейтинг из тридцати важнейших событий января в региональной политике.
- По мнению экспертов, несостоявшиеся выборы — это фактор, негативно влияющий на политическую устойчивость в регионе. Однако, срыв первого конкурса, может быть компенсирован результатами второго.
В округе массово закрывают ковид-госпитали
- Из-за уменьшения количества пациентов с коронавирусом госпитали переводят в резервный режим. Об этом на заседании оперштаба объявил вице-губернатор Югры Владислав Нигматулин.
Детский омбудсмен будет работать до 25 февраля
- Отставка детского омбудсмена в ХМАО Татьяны Моховиковой отсрочилась до 25 февраля, так как ее контракт закончился, но заседания думы, где должны были официально объявить об отставке, не состоялось.
Общепит не сможет работать по ночам
- Власти ХМАО не договорились о том, чтобы разрешить предприятиям общепита круглосуточно принимать гостей. Чиновники, бизнес и санитарные врачи решили, что заведениям общепита можно работать до часу ночи и лишь с 15 марта.
Опального директора школы уволили в третий раз
- Директор школы №3 Радужного Евгения Малафеева пожаловалась на то, что ее уволили в третий раз. Два предыдущих увольнения она оспорила в судах.
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