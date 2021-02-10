Глава думы Соликамска идет в прокуратуру из-за публикации в Сети

Спикер Соликамской думы заявил, что публикация порочит его честь и достоинство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель городской думы Соликамска Дмитрий Дингес намерен обратиться в прокуратуру из-за анонимной публикации в соцсетях. Об этом сообщается на сайте гордумы. О какой именно публикации идет речь, не уточняется. Однако, по словам Дингеса, она порочит его «честь, достоинство и деловую репутацию» и не соответствует действительности.

«Эта инсинуация — следствие моей твердой позиции относительно предстоящих выборов главы Соликамского городского округа. Мною в адрес прокураторы и Роскомнадзора будут направлены заявления о привлечении автора к ответственности, в соответствии с законодательством РФ», — приводится точка зрения Дингеса на сайте гордумы Соликамска.

Получить комментарий Дингеса не далось, он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Агентством направлен запрос в адрес гордумы, на момент опубликования материала ответ не последовал. Заместитель спикера гордумы Евгений Гааг предположил, что речь может идти о публикации, размещенной в одном из пермских telegram-каналов. «Я не исключаю этого», — сказал Гааг.

Дингес был избран председателем Соликамской думы в феврале 2019 года. До этого он возглавлял представительный орган в статусе «и.о.». URA.RU писало, что в 16 февраля в Соликамске состоится конкурс по отбору кандидатов на должность главы. Бороться за кресло мэра решили 11 кандидатов, один из которых, экс-глава Соликамска Сергей Девятков не был допущен комиссией до участия в конкурсе.