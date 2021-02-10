В Екатеринбурге пенсионерку оштрафовали на 10 тысяч за плакат

Любовь Усову задержали возле Дворца Молодежи Фото: Олег Манваров

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга 73-летнюю пенсионерку оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции 31 января. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

Любовь Усову задержали возле Дворца Молодежи. В руках она держала самодельный плакат со словами: «Беззаконие провоцирует народные бунты». «Схватили за левую руку, а она у меня в двух местах сломана. Я им сказала об этом. Потом полицейский аккуратно повел в машину и отвезли в отдел на Кирова, 1», — рассказала корреспонденту URA.RU 73-летняя Любовь Усова. По словам Усовой, в отделе у нее сняли отпечатки пальцев, сфотографировали в фас и профиль, составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.

В протоколе полицейские посчитали ее участником незаконного митинга с агитационным материалом. «Не выполнила законные требования полиции прекратить противоправные действия и продолжила активное участие в несанкционированном мероприятии», — следует из административного протокола.

Пенсионерка заявила суду, что не считает себя виновной. «Я пришла поддержать Навального и чтобы был диалог с властью. Мы молчать, что ли, должны?» — сказала Любовь Усова в суде. По ее словам, никаких лозунгов она не выкрикивала, плакат даже не успела раскрыть, а задержали ее через 10 минут после начала шествия. Однако судья Лада Никитина вынесла решение о том, что Усова виновна в административном правонарушении. По решению суда, плакат пенсионерки уничтожат.

Несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. Во время первой акции было задержано более 20 человек, во время второй — более 80.