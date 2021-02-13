Политолог Шульман: как полиция проследит за акциями 14 февраля

Екатерина Шульман уверена, что дроны не смогут распознать лица участников акции 14 февраля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Полиция может использовать дроны на акции сторонников блогера Алексея Навального 14 февраля, чтобы отследить местонахождение участников. Об этом в разговоре с URA.RU заявила политолог, член Совета по правам человека при президенте РФ Екатерина Шульман.

«Дроны можно запустить, чтобы отследить адреса, где будут идти акции 14 февраля», — рассказала Шульман. Она подчеркнула, что во время прохождения акции будет темно, поэтому дроны не смогут распознать лица участников акции. «Но распознавать лица и не нужно, потому что сторонники Навального выложат свои фотографии в соцсети», — добавила она.

Эксперт по информационной безопасности компании «Cisco System» Алексей Лукацкий и специалист по кибербезопасности, хакер, блогер Сергей Вакулин в беседе с URA.RU выразил уверенность, что полиция не будет привлекать дронов для слежки за участниками акций. «Чтобы выпустить дроны, нужно привлечь множество специалистов и потратить большие деньги», — уверен Вакулин.

Хакер подчеркнул, что дроны не смогут распознать лица участников акции, потому что им придется подлететь слишком близко к каждому человеку или использовать продвинутую оптику. Вакулин уверен, что полиция не станет использовать такой вид слежки.

Акция сторонников Навального пройдет 14 февраля — в День святого Валентина. Организаторы призывают россиян на несколько минут выйти во двор и зажечь фонарик. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители во время акции будут привлекать к ответственности тех участников, которые нарушат закон, передает RT.