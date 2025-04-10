Назначен новый посол РФ в Черногории

Александр Лукашик назначен Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Черногории. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить Лукашика Александра Петровича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Черногории», — говорится в указе российского лидера. Документ выложен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее должность занимал Владислав Масленников. Путин освободил его от обязанностей в сентябре 2024 года. Временным поверенным в делах стал Петр Свирин.
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