Назначен новый посол РФ в Черногории

Путин назначил Лукашика послом РФ в Черногории
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Назначен новый Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Черногории
Назначен новый Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Черногории Фото:

Александр Лукашик назначен Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Черногории. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить Лукашика Александра Петровича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Черногории», — говорится в указе российского лидера. Документ выложен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее должность занимал Владислав Масленников. Путин освободил его от обязанностей в сентябре 2024 года. Временным поверенным в делах стал Петр Свирин.

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Александр Лукашик назначен Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Черногории. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Назначить Лукашика Александра Петровича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Черногории», — говорится в указе российского лидера. Документ выложен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее должность занимал Владислав Масленников. Путин освободил его от обязанностей в сентябре 2024 года. Временным поверенным в делах стал Петр Свирин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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