Вплоть до диабета: диетолог назвала самый вредный рис

Рис — один из самых популярных продуктов в мире. Он доступен, быстро готовится и отлично сочетается с разными блюдами. Но не все виды риса одинаково полезны для здоровья. Какой сорт стоит есть как можно реже, URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина.
Вред белого риса: удобно, но не лучшая идея для здоровья
Белый рис — пожалуй, самый известный и часто употребляемый вид. Его легко найти в любом магазине, он быстро варится и универсален в приготовлении. Но, как отмечает Никитина, именно белый рис стоит употреблять с осторожностью.
«Гликемический индекс белого риса — около 64. Это значит, что он довольно быстро повышает уровень сахара в крови, провоцируя активную выработку инсулина. Если есть его регулярно, можно заработать инсулинорезистентность и даже диабет второго типа», — отметила диетолог URA.RU.
Кроме того, во время обработки белый рис лишается своей оболочки, в которой как раз и содержится большая часть клетчатки, витаминов и минералов. В итоге мы получаем продукт, который практически не дает ощущения сытости и может способствовать набору веса — особенно если у вас малоподвижный образ жизни.
«Белый рис — это не яд, но и не суперфуд. Его можно есть, но не часто и в небольших количествах. Лучше ограничиться одной порцией в неделю — и то, если у вас нет проблем с лишним весом или уровнем сахара в крови», — добавила специалист.
Альтернатива белому: бурый и дикий рис
Если хочется риса, но без вреда для здоровья — стоит присмотреться к другим его видам. Бурый рис — это тот же белый, только не прошедший шлифовку. У него сохраняется отрубная оболочка, в которой много клетчатки, витаминов группы B и антиоксидантов, говорит Никитина.
«Такой рис переваривается медленнее, дольше насыщает и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Единственный минус — варится он дольше (до 40 минут), но это плата за пользу», — добавила специалист.
Дикий рис вообще не совсем рис в привычном понимании. Это семена водного растения, и по составу он ближе к суперфудам: в нем много клетчатки, витаминов и микроэлементов, таких как медь, цинк, марганец и магний. Он особенно ценен для людей, следящих за питанием, и почти не вызывает скачков сахара. Правда, варится он дольше всех — до 50 минут, и у него специфический ореховый вкус, который нравится не всем.
Как правильно варить белый рис
Чтобы белый рис получился рассыпчатым, вкусным и максимально безопасным для здоровья, важно не только выбрать качественную крупу, но и правильно ее приготовить. Вот несколько простых шагов:
- Тщательная промывка. Перед варкой рис нужно хорошо промыть. Делайте это под холодной водой четыре-пять раз, пока вода не станет прозрачной. Это помогает избавиться от лишнего крахмала и частично — от возможных загрязнений и следов мышьяка, которые могут накапливаться в зернах.
- Вымачивание (по желанию). Некоторые кулинары советуют замачивать рис на 20–30 минут перед варкой. Это ускоряет процесс готовки и делает рис мягче.
- Пропорции воды. Для варки белого риса обычно используют соотношение: стакан риса на два стакана воды.
- Варка. Довести воду до кипения. Добавить щепотку соли (по вкусу). Засыпать промытый рис. Убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и варить 15–20 минут, не открывая крышку и не перемешивая. После варки дать постоять под крышкой ещё 5–10 минут — рис «дойдет» и станет рассыпчатым.
Как снизить вред от риса
Рис может накапливать вредные вещества из почвы, в частности — мышьяк. Чтобы минимизировать риски:
- Тщательно промывайте крупу до прозрачной воды.
- Варите рис в большом объеме воды, как макароны — потом воду можно слить.
- Не забывайте чередовать разные виды риса и не есть его слишком часто.
Как правильно есть рис и с чем сочетать
Чтобы рис не вредил фигуре и здоровью, придерживайтесь простого правила:
- половина тарелки — овощи (тушеные, свежие, запеченные),
- четверть тарелки — белок (мясо, рыба, яйца, бобовые),
- четверть тарелки — сложные углеводы (рис, картофель, макароны из твердых сортов).
Такой баланс поможет избежать резких скачков сахара и даст организму все необходимое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.