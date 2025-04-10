Компания Leonardo отрицает сотрудничество с Россией при создании самолета М-346

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Самолет M-346 был создан на основе российского Як-130
Самолет M-346 был создан на основе российского Як-130 Фото:

Итальянское предприятие Leonardo опровергло утверждения о сотрудничестве с Россией при создании своего учебно-тренировочного самолета М-346. При этом компания акцентирует внимание на европейском происхождении данной модели.

В Leonardo заявили, что разработка М-346 проводилась в период с 1993 по 2000 год в кооперации с российской компанией «Яковлев». «M-346 был спроектирован, разработан и произведен в Европе в соответствии с самыми строгими стандартами НАТО», — передает информацию из компании издание Defense News.

Исходный проект учебно-боевого самолета Як-130, на основе которого создали М-346, был завершен к 1993 году, но для его дальнейшей разработки требовалось привлечение зарубежных инвестиций. Итальянская компания Alenia Aermacchi, которая сейчас является частью холдинга Leonardo, стала партнером «Яковлева». В 2000 году итальянская сторона выплатила российским партнерам 77 миллионов долларов за техническую документацию по самолету. Американское издание The National Interest в июне 2018 года сообщало, что итальянский M-346 и российский Як-130 ждет «светлое будущее».

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Итальянское предприятие Leonardo опровергло утверждения о сотрудничестве с Россией при создании своего учебно-тренировочного самолета М-346. При этом компания акцентирует внимание на европейском происхождении данной модели. В Leonardo заявили, что разработка М-346 проводилась в период с 1993 по 2000 год в кооперации с российской компанией «Яковлев». «M-346 был спроектирован, разработан и произведен в Европе в соответствии с самыми строгими стандартами НАТО», — передает информацию из компании издание Defense News. Исходный проект учебно-боевого самолета Як-130, на основе которого создали М-346, был завершен к 1993 году, но для его дальнейшей разработки требовалось привлечение зарубежных инвестиций. Итальянская компания Alenia Aermacchi, которая сейчас является частью холдинга Leonardo, стала партнером «Яковлева». В 2000 году итальянская сторона выплатила российским партнерам 77 миллионов долларов за техническую документацию по самолету. Американское издание The National Interest в июне 2018 года сообщало, что итальянский M-346 и российский Як-130 ждет «светлое будущее».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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