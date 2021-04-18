В Новосибирске экстренно сел самолет из-за инсульта у пилота

В новосибирском аэропорту экстренно сел самолет Boeing 777-800 японской авиакомпании All Nippon Airways. У командира судна случился инсульт.
«Самолет Boeing 777-800 японской авиакомпании All Nippon Airways экстренно сел в новосибирском аэропорту из-за случившегося у командира воздушного судна инсульта», — пишет сайт MK.RU, ссылаясь на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Командир был доставлен в больницу. Лайнер совершал рейс из Парижа в Токио.
17 апреля самолет из Волгограда компании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в Шереметьево. На борту судна сработал сигнал об открытом грузовом отсеке.
Подписывайтесь на URA.RU в