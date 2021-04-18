18 апреля 2021

В Новосибирске экстренно сел самолет из-за инсульта у пилота

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Командир судна был доставлен в больницу Фото:

В новосибирском аэропорту экстренно сел самолет Boeing 777-800 японской авиакомпании All Nippon Airways. У командира судна случился инсульт.

«Самолет Boeing 777-800 японской авиакомпании All Nippon Airways экстренно сел в новосибирском аэропорту из-за случившегося у командира воздушного судна инсульта», — пишет сайт MK.RU, ссылаясь на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Командир был доставлен в больницу. Лайнер совершал рейс из Парижа в Токио.

17 апреля самолет из Волгограда компании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в Шереметьево. На борту судна сработал сигнал об открытом грузовом отсеке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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