20 апреля 2021
19 апреля 2021

Пермский экс-министр претендует на кресло в парламенте

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый ио губернатора. Пермь, стул, стулья
Виктор Кривошеин решил стать депутатом законодательного собрания Прикамья Фото:

Бывший министр ЖКХ Пермского края Виктор Кривошеин подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Он претендует на кресло своего бывшего коллеги в ГК «Ренова», депутата от ЕР в заксобрании края Николая Зуева.

«Участник предварительного голосования на выборы в заксобрание Пермского края — Виктор Кривошеин (одномандатный округ № 10)», — информирует пресс-служба реготделения «Единой России» в своем telegram-канале. Ранее Зуев, который сейчас является депутатом по данному округу, сказал URA.RU, что не намерен принимать участие в выборах в Пермском крае.

Кривошеин в разные годы возглавлял управление Главгосэкспертизы Пермского края, министерство ЖКХ края (ранее — агентство по строительству и ЖКХ). В 2018 году его назначили генеральным директором компании «РСГ — Академическое» («дочка» ГК «Ренова»). В прошлом году эту должность занял Зуев, а Кривошеин возглавил совет директоров компании «КОРТРОС-Пермь», также входящую в структуру «Реновы».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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