Депутат парламента Пермского края отказался от борьбы за мандат

Николай Зуев не намерен участвовать в выборах в парламент края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат от «Единой России» в законодательном собрании Пермского края Николай Зуев не будет принимать участие в предварительном голосовании, а также в выборах в парламент осенью этого года. Об этом Зуев рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Я не планирую участвовать [в праймериз и выборах]», — сказал парламентарий, добавив, что уже несколько месяцев живет и работает в Екатеринбурге (Зуев является генеральным директором «Ренова-Стройгрупп-Академическое»).

Зуев является депутатом крайпарламента по одномандатному округу №10, а также членом Совета директоров Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования. Источник в реготделении «Единой России» пояснил URA.RU, что «пока по округу №10 никто из кандидатов на праймериз не заявился».

В 2020 году Зуев ушел поста директора АО «КОРТРОС-Пермь», переехав в Екатеринбург. Его место занял бывший бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков.