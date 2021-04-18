18 апреля 2021
17 апреля 2021
16 апреля 2021

Депутат парламента Пермского края отказался от борьбы за мандат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , зуев николай
Николай Зуев не намерен участвовать в выборах в парламент края Фото:

Депутат от «Единой России» в законодательном собрании Пермского края Николай Зуев не будет принимать участие в предварительном голосовании, а также в выборах в парламент осенью этого года. Об этом Зуев рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Я не планирую участвовать [в праймериз и выборах]», — сказал парламентарий, добавив, что уже несколько месяцев живет и работает в Екатеринбурге (Зуев является генеральным директором «Ренова-Стройгрупп-Академическое»).

Зуев является депутатом крайпарламента по одномандатному округу №10, а также членом Совета директоров Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования. Источник в реготделении «Единой России» пояснил URA.RU, что «пока по округу №10 никто из кандидатов на праймериз не заявился».

В 2020 году Зуев ушел поста директора АО «КОРТРОС-Пермь», переехав в Екатеринбург. Его место занял бывший бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...