После поста блогера власти Тюмени выписали штраф на Минобороны

Поводом для протокола стал мусор на территории, за которую отвечает учреждение Минобороны РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени возбудили административное производство в отношении Управления лесного хозяйства и природопользования Министерства обороны РФ. Об этом URA.RU сообщил руководитель управы Восточного административного округа Тюмени Александр Сухомяткин. Поводом стала проверка, которую провели после поста местного экоактивиста.

«Правообладателем участка является „Управление лесного хозяйства и природопользования“ Министерства обороны РФ. Уборкой территории обязан заниматься правообладатель. Установлено, что собственник своевременно не принял данные меры. Возбуждено производство об административном правонарушении», — рассказал URA.RU руководитель управы ВАО Тюмени Александр Сухомяткин.

Речь идет об озере, расположенном в Восточном округе города, вблизи учебного полигона Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (его учредитель — Минобороны РФ). Территорию обследовали представители мэрии.

Административное дело возбудили по статье, предусматривающей штраф: на должностных лиц — от 5 000 до 50 тысяч рублей, на юрлиц — от 30 до 100 тысяч. Агентство направило запрос в Управление лесного хозяйства и природопользования Минобороны РФ, ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что прибрежная территория водоема завалена мусором. Об этом на сайте «Пикабу» сообщил тюменский экоактивист. Мужчина самостоятельно занимался расчисткой и призывал общественность и власти присоединиться.