Матвиенко: Запад планирует колонизировать Россию

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко высказалась о резолюции ПАСЕ о «деколонизации РФ» Фото:

Страны Запада давно мечтают развалить Россию, разделив страну на отдельные части. Все это нужно для того, чтобы колонизировать РФ и управлять ей. С таким мнением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так она прокомментировала резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), призывающую к «деколонизации России ради ее демократизации».

«Это уже зашкаливает. Ядовитая русофобия. Конечно, они (страны Запада — прим. URA.RU) давно мечтают развалить Россию. Разделить ее на отдельные части, чтобы потом прийти колонизировать Россию и быть хозяевами нашей страны», — подчеркнула Валентина Матвиенко в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя резолюции, принятую ПАСЕ. Заявление спикера Совфеда опубликовано в telegram-канале Зарубина.

Матвиенко также добавила, что Западу никогда не удастся «развалить Россию». Такими действиями и словами Запад просто показывает свою необразованность. РФ продолжает проводить независимую внешнюю политику, добавила она.

Резолюция ПАСЕ о «деколонизации» России была принята 18 апреля, передает телеканал «Царьград». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что такие резолюции показывают «деградацию стран Запада».

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Страны Запада давно мечтают развалить Россию, разделив страну на отдельные части. Все это нужно для того, чтобы колонизировать РФ и управлять ей. С таким мнением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так она прокомментировала резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), призывающую к «деколонизации России ради ее демократизации». «Это уже зашкаливает. Ядовитая русофобия. Конечно, они (страны Запада — прим. URA.RU) давно мечтают развалить Россию. Разделить ее на отдельные части, чтобы потом прийти колонизировать Россию и быть хозяевами нашей страны», — подчеркнула Валентина Матвиенко в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя резолюции, принятую ПАСЕ. Заявление спикера Совфеда опубликовано в telegram-канале Зарубина. Матвиенко также добавила, что Западу никогда не удастся «развалить Россию». Такими действиями и словами Запад просто показывает свою необразованность. РФ продолжает проводить независимую внешнюю политику, добавила она. Резолюция ПАСЕ о «деколонизации» России была принята 18 апреля, передает телеканал «Царьград». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что такие резолюции показывают «деградацию стран Запада».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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