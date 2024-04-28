Матвиенко: Запад планирует колонизировать Россию

28 апреля 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко высказалась о резолюции ПАСЕ о «деколонизации РФ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Запада давно мечтают развалить Россию, разделив страну на отдельные части. Все это нужно для того, чтобы колонизировать РФ и управлять ей. С таким мнением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так она прокомментировала резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), призывающую к «деколонизации России ради ее демократизации». «Это уже зашкаливает. Ядовитая русофобия. Конечно, они (страны Запада — прим. URA.RU) давно мечтают развалить Россию. Разделить ее на отдельные части, чтобы потом прийти колонизировать Россию и быть хозяевами нашей страны», — подчеркнула Валентина Матвиенко в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя резолюции, принятую ПАСЕ. Заявление спикера Совфеда опубликовано в telegram-канале Зарубина. Матвиенко также добавила, что Западу никогда не удастся «развалить Россию». Такими действиями и словами Запад просто показывает свою необразованность. РФ продолжает проводить независимую внешнюю политику, добавила она. Резолюция ПАСЕ о «деколонизации» России была принята 18 апреля, передает телеканал «Царьград». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что такие резолюции показывают «деградацию стран Запада». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Запада давно мечтают развалить Россию, разделив страну на отдельные части. Все это нужно для того, чтобы колонизировать РФ и управлять ей. С таким мнением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так она прокомментировала резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), призывающую к «деколонизации России ради ее демократизации». «Это уже зашкаливает. Ядовитая русофобия. Конечно, они (страны Запада — прим. URA.RU) давно мечтают развалить Россию. Разделить ее на отдельные части, чтобы потом прийти колонизировать Россию и быть хозяевами нашей страны», — подчеркнула Валентина Матвиенко в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя резолюции, принятую ПАСЕ. Заявление спикера Совфеда опубликовано в telegram-канале Зарубина. Матвиенко также добавила, что Западу никогда не удастся «развалить Россию». Такими действиями и словами Запад просто показывает свою необразованность. РФ продолжает проводить независимую внешнюю политику, добавила она. Резолюция ПАСЕ о «деколонизации» России была принята 18 апреля, передает телеканал «Царьград». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что такие резолюции показывают «деградацию стран Запада».