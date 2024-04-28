Задержанному украинскому студенту МГУ сократили срок пребывания в России

28 апреля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

В правоохранительных органах сообщили, что Сергею Гулько необходимо покинуть РФ в течение трех дней Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Студент с Украины Сергей Гулько, обучающийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, был задержан в Москве за попытку сбора средств в интернете в пользу ВСУ и размещение националистической информации. Ему было предписано покинуть территорию России в течение трех дней. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение трех дней», — сообщили в правоохранительных органах. Информацию передает РИА Новости. Ранее Гулько был арестован на 12 суток за призывы и лозунги националистического характера. В соцсетях он выражал желание покинуть Россию после окончания учебы и публиковал материалы экстремистского характера. Студент не подавал заявления на получение российского гражданства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студент с Украины Сергей Гулько, обучающийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, был задержан в Москве за попытку сбора средств в интернете в пользу ВСУ и размещение националистической информации. Ему было предписано покинуть территорию России в течение трех дней. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение трех дней», — сообщили в правоохранительных органах. Информацию передает РИА Новости. Ранее Гулько был арестован на 12 суток за призывы и лозунги националистического характера. В соцсетях он выражал желание покинуть Россию после окончания учебы и публиковал материалы экстремистского характера. Студент не подавал заявления на получение российского гражданства.