Задержанному украинскому студенту МГУ сократили срок пребывания в России

Студент с Украины Сергей Гулько, обучающийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, был задержан в Москве за попытку сбора средств в интернете в пользу ВСУ и размещение националистической информации. Ему было предписано покинуть территорию России в течение трех дней. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение трех дней», — сообщили в правоохранительных органах. Информацию передает РИА Новости.
Ранее Гулько был арестован на 12 суток за призывы и лозунги националистического характера. В соцсетях он выражал желание покинуть Россию после окончания учебы и публиковал материалы экстремистского характера. Студент не подавал заявления на получение российского гражданства.
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