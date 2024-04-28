Задержанному украинскому студенту МГУ сократили срок пребывания в России

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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полицейский, шеврон полиция
В правоохранительных органах сообщили, что Сергею Гулько необходимо покинуть РФ в течение трех дней Фото:

Студент с Украины Сергей Гулько, обучающийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, был задержан в Москве за попытку сбора средств в интернете в пользу ВСУ и размещение националистической информации. Ему было предписано покинуть территорию России в течение трех дней. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение трех дней», — сообщили в правоохранительных органах. Информацию передает РИА Новости.

Ранее Гулько был арестован на 12 суток за призывы и лозунги националистического характера. В соцсетях он выражал желание покинуть Россию после окончания учебы и публиковал материалы экстремистского характера. Студент не подавал заявления на получение российского гражданства.

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Студент с Украины Сергей Гулько, обучающийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, был задержан в Москве за попытку сбора средств в интернете в пользу ВСУ и размещение националистической информации. Ему было предписано покинуть территорию России в течение трех дней. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение трех дней», — сообщили в правоохранительных органах. Информацию передает РИА Новости. Ранее Гулько был арестован на 12 суток за призывы и лозунги националистического характера. В соцсетях он выражал желание покинуть Россию после окончания учебы и публиковал материалы экстремистского характера. Студент не подавал заявления на получение российского гражданства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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