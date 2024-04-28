Студента МГУ задержали за сбор денег для ВСУ

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Вид на здание МГУ им. Ломоносова со стороны Воробьевых гор. Москва, мгу, город москва, московский государственный университет
Гражданин Украины обучался в МГУ Фото:

Студента МГУ Сергея Г. арестовали за сбор средств в пользу ВСУ, а также за распространение националистических лозунгов. Об этом сообщили правоохранительные органы. Известно, что задержанный является гражданином Украины.

«Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г.,… неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег „для нужд вооруженных сил Украины“… 26 апреля он был арестован на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — ред.)», — передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. Студент не претендовал на гражданство России.

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Студента МГУ Сергея Г. арестовали за сбор средств в пользу ВСУ, а также за распространение националистических лозунгов. Об этом сообщили правоохранительные органы. Известно, что задержанный является гражданином Украины. «Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г.,… неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег „для нужд вооруженных сил Украины“… 26 апреля он был арестован на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — ред.)», — передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. Студент не претендовал на гражданство России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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