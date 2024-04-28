Студента МГУ задержали за сбор денег для ВСУ

28 апреля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Гражданин Украины обучался в МГУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Студента МГУ Сергея Г. арестовали за сбор средств в пользу ВСУ, а также за распространение националистических лозунгов. Об этом сообщили правоохранительные органы. Известно, что задержанный является гражданином Украины. «Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г.,… неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег „для нужд вооруженных сил Украины“… 26 апреля он был арестован на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — ред.)», — передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. Студент не претендовал на гражданство России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студента МГУ Сергея Г. арестовали за сбор средств в пользу ВСУ, а также за распространение националистических лозунгов. Об этом сообщили правоохранительные органы. Известно, что задержанный является гражданином Украины. «Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г.,… неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег „для нужд вооруженных сил Украины“… 26 апреля он был арестован на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — ред.)», — передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. Студент не претендовал на гражданство России.