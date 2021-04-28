Во Внуково оценили потери авиаотрасли РФ от закрытия Турции

Из-за запрета полетов в Турцию на полтора месяца российские авиаперевозчики потеряют миллиарды рублей выручки. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за запрета полетов в Турцию, за полтора месяца российские авиакомпании потеряют около 6-7 млрд рублей. Об этом заявил совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев.

«За полтора месяца (с 15 апреля до 1 июня), пока ограничены полеты из России в Турцию, российский авиационный рынок потеряет порядка 6—7 млрд руб. выручки», — рассказал Ванцев в интервью РБК. Он уточнил, что перевозчики еще смогут компенсировать убытки, ведь пик сезона начнется в июне.

Россия объявила о закрытии границы с Турцией 12 апреля из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Полетов не будет до 1 июня. Ванцев ограничительную меру одобряет. «Сколько бы вернулось из Турции людей, зараженных коронавирусом, и заразило бы находящихся здесь? Чем бы это закончилось в целом для страны? Новыми локдаунами», — подчеркнул он.