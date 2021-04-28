28 апреля 2021

Во Внуково оценили потери авиаотрасли РФ от закрытия Турции

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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, стоянка самолета, двигатель самолета, ssj100, суперджет
Из-за запрета полетов в Турцию на полтора месяца российские авиаперевозчики потеряют миллиарды рублей выручки. Фото:

Из-за запрета полетов в Турцию, за полтора месяца российские авиакомпании потеряют около 6-7 млрд рублей. Об этом заявил совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев.

«За полтора месяца (с 15 апреля до 1 июня), пока ограничены полеты из России в Турцию, российский авиационный рынок потеряет порядка 6—7 млрд руб. выручки», — рассказал Ванцев в интервью РБК. Он уточнил, что перевозчики еще смогут компенсировать убытки, ведь пик сезона начнется в июне.

Россия объявила о закрытии границы с Турцией 12 апреля из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Полетов не будет до 1 июня. Ванцев ограничительную меру одобряет. «Сколько бы вернулось из Турции людей, зараженных коронавирусом, и заразило бы находящихся здесь? Чем бы это закончилось в целом для страны? Новыми локдаунами», — подчеркнул он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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