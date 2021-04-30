Медвежонок из Челябинска отправится в центр реабилитации. Видео

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Перевозка трех бурых медвежат из аэропорта Кольцово в Хабаровск. Екатеринбург, медведи, грузовой терминал, перевозка животных, пьет молоко, медвежата
Медвежонок будет расти среди собратьев (фото из архива) Фото:

Медвежонок Умка, которого челябинцы нашли в коробке и приняли за щенка, отправится в центр реабилитации для медведей в Хабаровске. Об этом URA.RU сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. Кроме того, найденного орла-могильника после длительной отлучки вернули в питомник.

«Орел улетел из питомника и был найден в частном курятнике. А медвежонка нашли в коробке на заправке возле Чебаркуля и поначалу приняли за щенка, настолько он был мал. Спустя месяц повадки лесного зверя стали очевидны», — заявил URA.RU Безруков.

Основатель фонда зоозащиты диких животных «Спаси меня» Карен Даллакян передал краснокнижную птицу сотрудникам питомника «Холзан» в Свердловской области. А медвежонка ждет перелет в Хабаровск, где он будет восстанавливаться в центре реабилитации для медведей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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