Медвежонок будет расти среди собратьев (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Медвежонок Умка, которого челябинцы нашли в коробке и приняли за щенка, отправится в центр реабилитации для медведей в Хабаровске. Об этом URA.RU сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. Кроме того, найденного орла-могильника после длительной отлучки вернули в питомник.

«Орел улетел из питомника и был найден в частном курятнике. А медвежонка нашли в коробке на заправке возле Чебаркуля и поначалу приняли за щенка, настолько он был мал. Спустя месяц повадки лесного зверя стали очевидны», — заявил URA.RU Безруков.

Основатель фонда зоозащиты диких животных «Спаси меня» Карен Даллакян передал краснокнижную птицу сотрудникам питомника «Холзан» в Свердловской области. А медвежонка ждет перелет в Хабаровск, где он будет восстанавливаться в центре реабилитации для медведей.