Челябинский замминистра рассказал, как выжить в аномальную жару

Температура воздуха в области может быть до 40 градусов тепла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый замминистра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов дал советы, как пережить аномальную жару, обрушившуюся на регион. Будучи профессиональным медиком Тарасов отмечает, что жара провоцирует обострение хронических заболеваний и может привести к резкому ухудшению самочувствию

«Надо постараться ограничить пребывание на улице и снизить до минимума физические нагрузки», — пишет Тарасов на своей странице в Facebook. Одежду, по его мнению, следует носить из натуральных тканей светлых оттенков. При этом пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками и использовать кремы с SPF фактором.

Тарасов советует свести к минимуму потребление копченых, жареных и скоропортящихся продуктов, а также мяса, заменив его рыбой или морепродуктами. «Для профилактики обезвоживания употреблять до 1,5 литра жидкости в сутки, — утверждает замминистра. — И это не газировка с сахаром, алкоголь или кофе. Идеально чистая вода, но не ледяная, зеленый чай».

Аномальная жара, с дневной температурой до 40 градусов тепла, всего на пару дней сменится похолоданием. Затем в регион вернутся высокие температуры, из-за чего в лесах сохраняется пожарная опасность, а пляжи в Челябинске откроются досрочно.