19 мая 2021

Эксперт по ЖКХ раскрыл, как улучшить качество водопроводной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Необходимо проверить качество воды в лаборатории Фото:

Роспотребнадзор может обязать поставщика улучшить качество воды, если она не соответствует нормативам. Об этом URA.RU рассказал ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук.

«Мы платим за питьевую воду и она должна быть пригодна для питья. Если, по вашему мнению, вода не соответствует, я бы рекомендовал обращаться в Роспотребнадзор с жалобой», — сказал Федорук. Он пояснил, что в данном случае специалисты ведомства приедут к вам домой и бесплатно проведут анализ воды. Если опасения по поводу ненадлежащего качества подтвердятся, то Роспотребнадзор примет меры и обяжет поставщика привести воду в норму, отметил собеседник агентства.

Также анализ можно сделать самостоятельно. По словам эксперта, он стоит недорого, но его результаты могут не принять, ссылаясь на некачественные пробы. Представитель движения рекомендовал делать его в присутствии специалистов. «Если Роспотребнадзор увидит, что улучшение качества воды требует больших затрат, то будет по своим каналам обращаться к властям, чтобы те изыскали средства», — подчеркнул Федорук.

В Роспотребнадзоре подтвердили URA.RU, что процедура обращения граждан с жалобами на качество данной услуги ЖКХ существует. «Согласно СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, постановлению правительства Российской Федерации №354 и 416-ФЗ вода должна соответствовать установленным нормативам. В случае, если результаты исследования покажут, что вода не соответствует установленным нормативам, будут проведены административное расследование или внеплановая проверка», — сообщили в ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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