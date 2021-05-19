На трассе между Челябинском и Уфой ввели новое ограничение

На выезде из Челябинска в сторону Башкирии закрыли на ремонт мост через трассу М5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобильный мост через федеральную трассу М5 «Урал» на выезде из Челябинска в сторону Уфы закрывается на ремонт до осени. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением работ по ремонту путепровода через автодорогу общего пользования федерального значения М-5 „УРАЛ“ на 1858 км (рядом с поселком Саргазы) введено временное ограничение. Движение транспорта по сооружению будет прекращено по 20 сентября», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Сезон масштабных ремонтов и связанных с ними ограничений на трассах Челябинской области стартовал с середины мая. Также по 20 сентября на участке трассы М5 между Челябинском и Башкирией от 1754-го до 1763 километра, в районе города Златоуста, ввели реверсивное движение. На тот же срок на выезде из Челябинска в сторону Уфы (от 1860-го до 1871 километра) транспорт будет двигаться по одной полосе правого проезда.

Ограничения в связи с реконструкцией дорожного полотна и инфраструктуры введены и на участке трассы М5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом. Автомобильный мост возле поселка Башакуль в Аргаяшском районе закрыт до 10 октября. До 20 октября будут реконструировать также участок с 43 по 50 километр (в районе поселков Чишма и Смольное). Там для транспорта оставят одну полосу левого проезда.