Свердловское отделение ЕР определилось с датой партконференции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Свердловские единороссы подведут итоги праймериз на конференции 4 июня. Как сообщил URA.RU источник, близкий к руководству реготделения партии, именно тогда планируется утвердить черновые списки кандидатов в депутаты Госдумы и свердловского заксобрания от ЕР.

Эти списки отправят на съезд партии, который также состоится в июне. «Конференция состоится 4 июня. На ней утвердят итоги праймериз — по сути, черновой список кандидатов на выборы. Затем списки направят на окончательное утверждение съезда, но фактически все уже будет решено», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» URA.RU сообщили, что президиум еще не принял окончательного решения по дате мероприятия. 4 июня — один из рабочих вариантов проведения конференции.

Предварительное голосование ЕР в электронном виде пройдет с 24 по 30 мая. Парламентские выборы — 19 сентября 2021 года.