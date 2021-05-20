Свердловские единороссы подведут итоги праймериз на конференции 4 июня. Как сообщил URA.RU источник, близкий к руководству реготделения партии, именно тогда планируется утвердить черновые списки кандидатов в депутаты Госдумы и свердловского заксобрания от ЕР.
Эти списки отправят на съезд партии, который также состоится в июне. «Конференция состоится 4 июня. На ней утвердят итоги праймериз — по сути, черновой список кандидатов на выборы. Затем списки направят на окончательное утверждение съезда, но фактически все уже будет решено», — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе регионального отделения «Единой России» URA.RU сообщили, что президиум еще не принял окончательного решения по дате мероприятия. 4 июня — один из рабочих вариантов проведения конференции.
Предварительное голосование ЕР в электронном виде пройдет с 24 по 30 мая. Парламентские выборы — 19 сентября 2021 года.
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