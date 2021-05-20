20 мая 2021

Свердловские единороссы утвердят списки кандидатов на выборы. Дата

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Праймериз
Свердловское отделение ЕР определилось с датой партконференции Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Свердловские единороссы подведут итоги праймериз на конференции 4 июня. Как сообщил URA.RU источник, близкий к руководству реготделения партии, именно тогда планируется утвердить черновые списки кандидатов в депутаты Госдумы и свердловского заксобрания от ЕР.

Эти списки отправят на съезд партии, который также состоится в июне. «Конференция состоится 4 июня. На ней утвердят итоги праймериз — по сути, черновой список кандидатов на выборы. Затем списки направят на окончательное утверждение съезда, но фактически все уже будет решено», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» URA.RU сообщили, что президиум еще не принял окончательного решения по дате мероприятия. 4 июня — один из рабочих вариантов проведения конференции.

Предварительное голосование ЕР в электронном виде пройдет с 24 по 30 мая. Парламентские выборы — 19 сентября 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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