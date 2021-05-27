Подрядчик оборвал оптоволоконный кабель и на севере Свердловской области пропал Интернет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Из-за обрыва магистрального оптического кабеля «Ростелекома» без интернета осталась часть жителей Нижнего Тагила, Серова, Краснотурьинска и Красноуральска. Как заявил URA.RU источник в региональном отделении «Единой России», из-за этого итоги электронных праймериз в территориях вызывают тревогу.

«Подрядчики проводили земляные работы и зацепили кабель. Люди остались без интернета и не могут проголосовать. Если ликвидировать обрыв быстро не получится, плановых показателей голосования в перечисленных территориях достичь не удастся», — сказал собеседник агентства, отметив, что нижняя планка количества проголосовавших составляет не менее 10% избирателей.

Издание «Глобус» уточняет, что перебои с интернетом отмечены не только у «Ростелекома», но и у «УГМК-Телеком», а также ряда других провайдеров. «Утром, 28 мая была зафиксирована потеря трафика на Н. Тагил и обнаружено линейное повреждение на участке Нижний Тагил — Екатеринбург. На место повреждения была оперативно направлена усиленная бригада. Ремонтные работы проведены в кратчайшие сроки. Работоспособность услуг восстановлена», — прокомментировали в пресс-службе уральского филиала «Ростелекома». В пресс-службе регионального отделения ЕР отметили, что люди смогут проголосовать на праймериз по отбору кандидатов в депутаты Госдумы и свердловского заксобрания до 30 мая включительно, поэтому переживать из-за перебоев с интернетом не стоит.