27 мая 2021
26 мая 2021

В нескольких городах Свердловской области пропал интернет. Выборы под угрозой

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик оборвал оптоволоконный кабель и на севере Свердловской области пропал Интернет Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Из-за обрыва магистрального оптического кабеля «Ростелекома» без интернета осталась часть жителей Нижнего Тагила, Серова, Краснотурьинска и Красноуральска. Как заявил URA.RU источник в региональном отделении «Единой России», из-за этого итоги электронных праймериз в территориях вызывают тревогу.

«Подрядчики проводили земляные работы и зацепили кабель. Люди остались без интернета и не могут проголосовать. Если ликвидировать обрыв быстро не получится, плановых показателей голосования в перечисленных территориях достичь не удастся», — сказал собеседник агентства, отметив, что нижняя планка количества проголосовавших составляет не менее 10% избирателей.

Издание «Глобус» уточняет, что перебои с интернетом отмечены не только у «Ростелекома», но и у «УГМК-Телеком», а также ряда других провайдеров. «Утром, 28 мая была зафиксирована потеря трафика на Н. Тагил и обнаружено линейное повреждение на участке Нижний Тагил — Екатеринбург. На место повреждения была оперативно направлена усиленная бригада. Ремонтные работы проведены в кратчайшие сроки. Работоспособность услуг восстановлена», — прокомментировали в пресс-службе уральского филиала «Ростелекома». В пресс-службе регионального отделения ЕР отметили, что люди смогут проголосовать на праймериз по отбору кандидатов в депутаты Госдумы и свердловского заксобрания до 30 мая включительно, поэтому переживать из-за перебоев с интернетом не стоит.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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