Сергея Асатряна приговорили к 10 годам заключения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Саратовском областном суде огласили приговор Сергею Асатряну — криминальному авторитету, известному как «Осетрина Младший». По совокупности преступлений его приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщается на официальном сайте суда.

«Саратовский областной суд признал Асатряна виновным по статье 210.1 УК РФ („Занятие высшего положения в преступной иерархии“) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. По совокупности приговоров назначено окончательное наказание — лишение свободы сроком на 10 лет, из которых первые 5 лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии особого режима», — приводится информация.

Сергей Асатрян — представитель воровской династии, сын известного криминального авторитета Эдуарда Асатряна по кличке Эдик Осетрина, который мог быть причастен к смерти хранителя воровского «общака» России Кахабера Парпалии по кличке Каха Гальский. Каху забили до смерти в сентябре 2020 года в СИЗО № 1 города Омска. При вскрытии тела было зафиксировано 16 переломов костей.

Сам Асатрян-младший был коронован в 2008 году. После этого он совершил ряд преступлений, за которые впоследствии был осужден. Однако в тюрьме он продолжал присваивать высшие криминальные статусы и распределять сферы влияния. «Асатрян, будучи осведомленным об уголовной ответственности за преступления по статье 210.1 УК РФ, не пожелал отказаться от своего криминального статуса. Теперь же, когда ему грозит новый срок, он свое положение в преступной иерархии полностью отрицает», — поясняет пресс-служба суда.