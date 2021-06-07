Для Марины Фадеевой это третье повышение в статусе за полгода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева получила особый статус. Как и анонсировало URA.RU, депутаты гордумы внесли новые изменения в структуру администрации, из которых следует, что теперь должность Фадеевой будет двойной — «заместитель главы Екатеринбурга, руководитель аппарата [мэрии]». Последний, кто занимал такую же позицию в мэрии, — Владимир Тунгусов (с 2004 по 2016 годы), которого называли «серым кардиналом» городской политики.

«Данные изменения <…> помогут более оперативно решать текущие задачи органа местного самоуправления», — обосновала на заседании думы начальник кадрового департамента мэрии Елена Хазова. Отвечая на вопрос одного из депутатов, Хазова заявила, что должность Фадеевой будет прописана так: «заместитель главы Екатеринбурга — руководитель аппарата». Однако источник URA.RU во властных структурах уточнил: поскольку такой должности нет в Уставе, у Фадеевой она будет прописана через запятую.

Фадеева пришла на работу в горадминистрацию в декабре 2020 года — вслед за мэром Алексеем Орловым. Ее считают ближайшим доверенным лицом градоначальника. Сначала Фадеева была помощницей Орлова, в январе ее назначили руководителем аппарата мэрии, а в апреле — вице-мэром, исполняющим обязанности руководителя аппарата. Она курирует одни из ключевых направлений во властной структуре — кадровую политику и документооборот, а также отвечает за взаимодействие с депутатами.