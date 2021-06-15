15 июня 2021
13 июня 2021
11 июня 2021

Пермяки отказываются от отдыха из-за высоких цен на туры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турция 2020. Пермь, турфирма, турция, путешествия, туристическое агентство, отдых, туризм, турбюро
Пермские туристы ждут старта продаж в Турцию Фото:

Пермяки отказываются лететь к морю из-за отсутствия бюджетных зарубежных туров и переполненности российских курортов. Пермские турагенты рассказали URA.RU, что от последствий пандемии и ограничительных мер в первую очередь пострадали люди, которые готовы платить в среднем по 50 тысяч на человека за десять дней отдыха по системе «все включено».

«Сейчас все в ожидании. Те, кто привык отдыхать в Турции, Болгарии, Египте и Греции за 80-120 тысяч рублей на двоих, не бронируют туры. У более состоятельных туристов альтернатива все-таки есть», — рассказала URA.RU турагент Инна Соболева. Она пояснила, что отдых на Кубе обычно начинается от 200 тысяч рублей (тур + обязательное тестирование на COVID-19) на двоих, а на Мальдивах — от 250 тысяч рублей.

Новость по теме
«Уральские авиалинии» запускают семь новых рейсов в ОАЭ. Цены

На российских курортах в летний период всегда было сложно приобрести туры в популярные отели, рассказала URA.RU турагент Алена Ковалева. «В июле—августе отдых в России всегда стоил каких-то космических денег. И поэтому за эти же деньги было проще уехать в Турцию. Сейчас же спрос вырос еще в несколько раз», — пояснила она. По словам турпрофи, сейчас спрос увеличился еще из-за акции кэшбека для отдыхающих в России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...