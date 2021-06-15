Пермяки отказываются от отдыха из-за высоких цен на туры

Пермские туристы ждут старта продаж в Турцию Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Пермяки отказываются лететь к морю из-за отсутствия бюджетных зарубежных туров и переполненности российских курортов. Пермские турагенты рассказали URA.RU, что от последствий пандемии и ограничительных мер в первую очередь пострадали люди, которые готовы платить в среднем по 50 тысяч на человека за десять дней отдыха по системе «все включено».

«Сейчас все в ожидании. Те, кто привык отдыхать в Турции, Болгарии, Египте и Греции за 80-120 тысяч рублей на двоих, не бронируют туры. У более состоятельных туристов альтернатива все-таки есть», — рассказала URA.RU турагент Инна Соболева. Она пояснила, что отдых на Кубе обычно начинается от 200 тысяч рублей (тур + обязательное тестирование на COVID-19) на двоих, а на Мальдивах — от 250 тысяч рублей.

На российских курортах в летний период всегда было сложно приобрести туры в популярные отели, рассказала URA.RU турагент Алена Ковалева. «В июле—августе отдых в России всегда стоил каких-то космических денег. И поэтому за эти же деньги было проще уехать в Турцию. Сейчас же спрос вырос еще в несколько раз», — пояснила она. По словам турпрофи, сейчас спрос увеличился еще из-за акции кэшбека для отдыхающих в России.