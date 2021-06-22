22 июня 2021

Экономист назвала способ получить отпуск на год

© Служба новостей «URA.RU»
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Такой отпуск обязаны предоставить по уважительной причине Фото:

Государственные и муниципальные служащие имеют право на отпуск без сохранения содержания продолжительностью до одного года. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Для отдельных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания может регламентироваться федеральными законами. Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до 1 года», — рассказала Иванова-Швец изданию «Прайм». Она уточнила, что для остальных категорий работников, сколько продлится отпуск без сохранения содержания, определяет работодатель.

Согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, работник по письменному заявлению может получить такой отпуск по уважительным причинам, которые определяет работодатель. Однако во время такого отпуска не формируется страховой стаж и не идут отчисления в Пенсионный фонд.

При этом в министерстве труда России работодателям напомнили, что они не могут по своему желанию отправить сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы. Однако к такому способу прибегали некоторые компании в период кризиса из-за пандемии коронавируса, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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