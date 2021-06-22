В Челябинской области новый всплеск заражений коронавирусом

В Челябинской области готовят к приему ковидных пациентов новые госпитали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

К утру 23 июня в Челябинской области зафиксировано 120 новых заражений коронавирусом, заболеваемость в регионе начала расти скачкообразно. Таковы данные регионального штаба по борьбе с инфекцией.

«С начала пандемии подтверждено 65 тыс. 148 случаев заболевания COVID-19 — плюс 120 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Умерли от коронавируса шесть человек», — пояснили URA.RU в оперштабе. При этом число вновь заболевших превысило число выписавшихся из больниц пациентов — их 97.

Накануне, 22 июня, заболеваемость подскочила со 103 до 109 случаев в сутки. Смертность при этом выросла с одного до четырех случаев.

Третья волна коронавируса пришла в Челябинскую область две недели назад, резкий скачок числа зараженных обозначился с 22 июня. Власти отменили несколько фестивалей всероссийского уровня, региональный Сабантуй и муниципальные праздники. Из-за сложной эпидемиологической ситуации начали срываться концерты популярных групп. Вместе с тем, в регионе не стали запрещать традиционные выпускные вечера в учебных заведениях, обусловив это соблюдением требований Роспотребнадзора.