22 июня 2021
21 июня 2021

В Челябинской области новый всплеск заражений коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, защитный костюм, скафандр, здоровье, медицина, врачи, здравоохранение, защитная одежда, больница, реанимация, медики, доктор, коронавирус, сиз, covid, ковид, противочумной костюм, инфекционный центр, средства индивидуальной защиты, палата реанимации
В Челябинской области готовят к приему ковидных пациентов новые госпитали Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

К утру 23 июня в Челябинской области зафиксировано 120 новых заражений коронавирусом, заболеваемость в регионе начала расти скачкообразно. Таковы данные регионального штаба по борьбе с инфекцией.

«С начала пандемии подтверждено 65 тыс. 148 случаев заболевания COVID-19 — плюс 120 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Умерли от коронавируса шесть человек», — пояснили URA.RU в оперштабе. При этом число вновь заболевших превысило число выписавшихся из больниц пациентов — их 97.

Накануне, 22 июня, заболеваемость подскочила со 103 до 109 случаев в сутки. Смертность при этом выросла с одного до четырех случаев.

Третья волна коронавируса пришла в Челябинскую область две недели назад, резкий скачок числа зараженных обозначился с 22 июня. Власти отменили несколько фестивалей всероссийского уровня, региональный Сабантуй и муниципальные праздники. Из-за сложной эпидемиологической ситуации начали срываться концерты популярных групп. Вместе с тем, в регионе не стали запрещать традиционные выпускные вечера в учебных заведениях, обусловив это соблюдением требований Роспотребнадзора.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...