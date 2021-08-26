Власти Донбасса предрекли исчезновение Украины

Через 10 лет Украина как государство может прекратить существовать при нынешнем политическом курсе. Об этом заявил депутат народного парламента Донецкой народной республики Александр Быкадоров.
«Я не думаю, что нынешний политический вектор будет продолжаться вечно. Зло склонно к самоуничтожению, и мы уже видим, что на Украине эти процессы начались и набирают обороты. Тем более, что вся эта нацистская риторика, бесконечное политическое попрошайничество, внутренние проблемы западных кураторов Украины — все это ведет к тому, что Украина скоро станет не интересна самому Западу», — цитирует Быкадорова РИА «Новости».
По его мнению, максимум сколько еще просуществует Украина — 10 лет. Парламентарий заявил, распад уже начался и дальше будет лишь набирать обороты. Он ссылается на республики Донбасса и Крым, которые идут по своему пути, связанному с Россией. Далее, прогнозирует депутат, будут действовать Харьков, Одесса, Днепропетровск, Запорожье и Херсон. Быкадоров считает, что Украина может сохраниться как государство, только при условии смены политических векторов и избавления от националистских идей.
Ранее экс-президент Украины заявил, что президент РФ Владимир Путин объединил украинский народ. По его мнению, произошло это из-за войны с Россией.
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