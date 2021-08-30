Источник: свердловское «Яблоко» просило у ресторатора 5 млн

По словам Ивана Зайченко, его выбор определила оценка политических рисков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стали известны детали выдвижения ресторатора Ивана Зайченко (владеет сетью «Сушкоф и Дель Песто» и магазинами «ЖизньМарт») в свердловское Заксобрание от партии «Новые люди». По данным URA.RU, перед тем, как возглавить партсписок и стать одним из спонсоров «Новых людей», Зайченко вел переговоры с другими платформами, включая «Яблоко», которое якобы предлагало ему купить место в своих рядах за пять миллионов рублей.

«„Яблоко“ было готово продать Зайченко место в своем списке за пять миллионов. Но в итоге он решил сотрудничать на этих выборах с „Новыми людьми“, причем за больший ценник — более десяти миллионов [рублей]», — поделился источник в политтусовке Екатеринбурга.

Глава свердловской ячейки «Яблока» Максим Петлин и сам Зайченко подтвердили URA.RU, что вели консультации, но заявили, что какие-либо суммы не обсуждались. «Мы встречались [с Зайченко] несколько раз — и я, и [лидер свердловского списка „Яблока“, депутат гордумы Екатеринбурга] Константин Киселев. О деньгах речи вообще не шло. Говорили про выдвижение по Ленинскому округу и одноименной территориальной группе. Но он сказал, что пока не готов», — сказал Петлин. «Это вранье», — добавил Зайченко, отвечая на вопрос об указанном размере спонсорской поддержки «Новых людей». О том, что бизнесмен возглавил список «Новых людей» на выборах в Заксобрание, было объявлено в конце июня.

Выборы в региональный парламент пройдут 17—19 сентября. Помимо «Новых людей», в них участвуют «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров», КПРФ, ЛДПР, «Родина» и «Зеленая альтернатива».