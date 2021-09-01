В челябинском дворце культуры заявили о принудительной вакцинации

Власти и руководство ДК удивлены претензиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работники Дворца культуры в Троицке готовят жалобу в прокуратуру о том, что их заставляют ставить прививки от коронавируса. Об этом сообщил URA.RU источник в учреждении.

«Группа из пяти сотрудников ДК отказалась вакцинироваться. В ответ на это директор Елена Пащенко предупредила, что у этих сотрудников будут проблемы на работе. В ДК составляют список, кто придет делать прививку, а кто нет. В свою очередь, люди пишут заявлении об отказе от принудительной вакцинации на имя директора, а если не поможет — то в прокуратуру», — рассказал собеседник, просивший не называть его имени.

«Решение о том, делать прививку от коронавируса или нет, принимается добровольно. Хотя, конечно, мы рекомендуем вакцинироваться. В ситуации разберемся», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Троицка.

«Я одной из первых в Троицке переболела коронавирусом, причем тяжело. Болел мой муж, члены семьи. Эпидемическая ситуация и без того сложная, а сейчас все еще усугубится: начинается осень, учебный год, заработают все кружки. Я пытаюсь уберечь от повторения своей болезни коллектив, и с „отказниками“ действительно индивидуально разговаривала — но репрессиями им не угрожала. А зачинщик всей этой протестной кампании сегодня на вакцинацию просто не пришла», — заявила URA.RU директор ДК.