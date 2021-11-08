Екатеринбургу оставили деньги, которых лишают другие города

Главный финансовый документ Екатеринбурга на 2022 год начнут рассматривать в середине ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти сделали для Екатеринбурга исключение: в отличие от других городов региона, столицу Урала не коснется урезание бюджетов развития, которое проводит замгубернатора Олег Чемезов, курирующий минфин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской власти. Хотя сам Чемезов информацию пока не подтверждает.

Муниципальные чиновники почти завершили работу над бюджетом-2022 — на этой неделе он должен поступить на рассмотрение гордумы. Предполагаемый объем — более 50 миллиардов рублей (в 2021 было 48,82 млрд). «Каких-либо сокращений нет: бюджет развития — строительство школ, дорог, объектов Универсиады-2023 — плановый. Возможно, это благодаря оптимизации, проводимой в других городах», — поделился источник.

В местной политтусовке есть две версии. Первая — городской бюджет защитил мэр Алексей Орлов (якобы Чемезов не решился вступать в спор с другом губернатора Евгения Куйвашева). Вторая (более популярная): Екатеринбург готовится к Универсиале-2023, и оптимизация могла бы повлиять на подготовку мегаполиса к событию.

«Ко всем муниципалитетам применяются одинаковые принципы и расчеты, — сказал Чемезов URA.RU. — Будут ли сокращены статьи в бюджете Екатеринбурга? Нет однозначного ответа».