Отдохнуть в пермских ресторанах могут только обладатели QR-кодов Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Потери пермских ресторанов и кафе после запрета посещать их людям без иммунитета к коронавирусу значительны. Но дела обстоят лучше, чем предполагалось, рассказал URA.RU ресторатор Олег Ощепков.

«Мы все точно некоторую часть людей потеряли, потому что до сей поры не все из наших потенциальных клиентов получили прививку. Но все-таки это чуть лучше моего прогноза. Я полагал, что будет падение в 50-60%. Я думаю, когда количество ограничений стало угрожающим для нормального функционирования людей, они поспешили вакцинироваться. В результате останется сильно юная часть населения, очень взрослые старички и совсем маргинальная часть населения, которая спокойно живет с этими ограничениями, потому что им никуда не надо. Для ресторанов, если говорить цинично, эти люди были мало интересны и тогда, и тем более сейчас», — отметил Ощепков.

По его оценкам, если темпы вакцинации среди активной части населения останутся высокими, то большинство кафе, баров и ресторанов кризис переживут. «Очень надеюсь, что мы через полмесяца или месяц получим еще достаточный прирост людей, которые вернутся к нам, и мы как-то переживем эту зиму. Хотя понятно, что без исключений не обойдется», — рассказал ресторатор.

Система QR-кодов, без которых нельзя посещать заведения общепита, ТРК и массовые мероприятия, введена в Прикамье с 25 октября. Против нее выступают тысячи пермяков, которые подали два коллективных заявления в прокуратуру края. Другие активисты через суд требуют отмены постановления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.