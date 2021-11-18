Власти Пермского края дадут больше денег на инициативы жителей

Самыми популярными оказались инициативы по обустройству детских площадок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермские власти в 2022 году готовы направить 200 млн рублей на реализацию проектов, которые предложили жители края. Это на 50 млн рублей больше, чем в 2021 году, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края.

«В бюджете Пермского края на 2022-й год заложено 200 млн рублей на реализацию мероприятий в рамках инициативного бюджетирования», — сообщается на сайте. В этом году в регионе воплощается 151 проект, инициированный местными жителями. На эти проекты выделено 150 млн рублей.

Всего краевым властям поступило 295 идей от местных жителей, из них были приняты 282. Реализовываться проекты будут в следующем году. Самыми популярными предложениям стали обустройства детских и спортивных площадок — их 153 от общего числа.