В Госдуме РФ придумали, как увеличить материнский капитал

Материнский капитал на третьего и последующего детей должны выплачивать в зависимости от демографической ситуации в регионе, сообщил Ярослав Нилов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В регионах России с тяжелой демографической ситуацией стоит выплачивать материнский капитал на третьего и последующих детей. Таким мнением поделился с URA.RU председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, член ЛДПР Ярослав Нилов. Он отметил, что его фракция уже внесла соответствующий законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ.

«Мы внесли законопроект, чтобы материнский капитал выплачивался не только на первого и второго ребенка, но и на третьего и последующих детей. Но не во всех регионах, а только в тех, где тяжелая демографическая ситуация», — рассказал URA.RU Ярослав Нилов.

Депутат уточнил, что в России очень мало регионов с большим приростом рождаемости. По словам Нилова, по итогам 2022 года тяжелая демографическая ситуация наблюдается почти во всех регионах РФ. Он подчеркнул, что законопроект не связан напрямую с пандемией коронавируса, из-за которой резко выросла естественная убыль населения. Так, с начала 2021 года она увеличилась на 75%.

Материнский капитал на третьего и последующего ребенка предлагается выплачивать в тех регионах, где смертность равна рождаемости или превышает ее. По словам Нилова, сумма будет равняться выплате на первого ребенка — в 2022 году она составит 503 237 рублей. Депутат отметил, что это поможет поддержать многодетные семьи.

В соответствие с законопроектом, опубликованным на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, получить материнский капитал могут женщины, родившие третьего и последующего ребенка с 1 января 2022 года. На финансовую поддержку также смогут рассчитывать семьи и отцы-одиночки, усыновившие детей.

Ранее Нилов в разговоре с URA.RU предложил увеличить количество государственных квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). По его словам, это позволить увеличить число россиянок, способных родить ребенка. Нилов подчеркнул, что в России большое количество бесплодных женщин. Об этом ранее говорила замглавы Министерства труда России Ольга Баталина. По ее словам, количество женщин репродуктивного возраста будет снижаться до 2030 года.