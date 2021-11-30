30 ноября 2021

Мэрия Челябинска бросила все силы на борьбу с гололедом

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед.Челябинск, погода, гололед, климат, лед, гололедица
Из-за гололеда мобилизованы все коммунальные службы Фото:

Глава Челябинска Наталья Котова поручила мобилизовать все службы и направить их усилия на ликвидацию гололеда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«После ночного дождя практически весь город покрылся гололедом. По поручению главы Натальи Котовой мобилизованы все имеющиеся силы. В борьбе с последствиями погодных аномалий принимают участие подрядчики, управляющие компании, районные администрации и предприятия», — заявили в пресс-службе.

В Челябинске противогололедными материалами обрабатываются опасные участки дорог, а также тротуары. Идет механическая и ручная очистка дорожной сети и дворовых территорий. С утра в городе работает 147 единиц техники и 345 рабочих дорожных подрядчиков. В борьбе с наледью участвуют более 700 дворников и 15 единиц техники управляющих компаний.

Ранее Котова предупреждала профильные службы, что погодные перепады могут спровоцировать коммунальные проблемы и гололед. Управляющим компаниям было дано поручение обеспечить себя материалами для посыпки улиц.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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