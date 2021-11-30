Мэрия Челябинска бросила все силы на борьбу с гололедом

Из-за гололеда мобилизованы все коммунальные службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова поручила мобилизовать все службы и направить их усилия на ликвидацию гололеда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«После ночного дождя практически весь город покрылся гололедом. По поручению главы Натальи Котовой мобилизованы все имеющиеся силы. В борьбе с последствиями погодных аномалий принимают участие подрядчики, управляющие компании, районные администрации и предприятия», — заявили в пресс-службе.

В Челябинске противогололедными материалами обрабатываются опасные участки дорог, а также тротуары. Идет механическая и ручная очистка дорожной сети и дворовых территорий. С утра в городе работает 147 единиц техники и 345 рабочих дорожных подрядчиков. В борьбе с наледью участвуют более 700 дворников и 15 единиц техники управляющих компаний.

Ранее Котова предупреждала профильные службы, что погодные перепады могут спровоцировать коммунальные проблемы и гололед. Управляющим компаниям было дано поручение обеспечить себя материалами для посыпки улиц.