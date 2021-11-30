Пермских инженеров заменила нейросеть

Электронный сервис способен самостоятельно исправлять ошибки в сведениях ЕГРН (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский край стал одним из четырех пилотных регионов, где протестировали сервис, способный заменить «ручной труд» кадастровых инженеров. Его разработкой занимался Росреестр, говорится на сайте регистрационной палаты. Уточняется, что речь идет о сервисе «Умный кадастр». Он помогает защищать имущественные интересы граждан и вовлекать в оборот неиспользуемые объекты недвижимости.

«Умный кадастр» позволяет перейти от трудоемкого «ручного» процесса и подворового обхода к использованию новых технологий для выявления, вовлечения в оборот земельных участков, объектов капитального строительства и исправления ошибок в сведениях ЕГРН. Сервис уже показал эффективность — скорость поиска таких объектов в пилотных регионах в 2 тысячи раз превысила традиционные методы», — отмечает замруководителя ведомства Елена Мартынова.

Сервис способен распознать контуры объектов недвижимости и проверить их на предмет наличия сведений в Едином госреестре сведений о недвижимости (ЕГРН), Государственном адресном реестре. Основой для его разработки стали нейросети и алгоритмы пространственного анализа. «Умный кадастр» также опробовали в Татарстане, Краснодарском крае и Иркутской области. В Росреестре рассчитывают, вовчлечь в оборот с помощью сервиса дополнительные земельные участки и внести в ЕГРН сведения о 17 миллионах объектах недвижимости.