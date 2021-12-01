Министр объявил об особой льготе для сотен тысяч россиян

В России появилась программа лояльности для российских военных «Партнеры Армии России». Об этом объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В рамках программы через электронный личный кабинет военнослужащие могут получить доступ к скидкам на широкий перечень товаров и видов услуг», — сообщил Сергей Шойгу на селекторном совещании, его слова приводит РИА «Новости». Программа лояльности объединила 500 компаний, и их число будет расти.
Чтобы воспользоваться льготой, военному необходимо перейти в личном кабинете по ссылке «Партнеры Армии России» для получения промокода. Скидка может достигать 30%.
Шойгу считает, что запуск программы в ноябре это «большой шаг». Привилегии также действуют в аптечных пунктах сетей «Военторг-Аптека» и в фирменных магазинах «Армия России». На 2020 год численность Вооруженных силы страны составляла 900 тысяч человек.
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