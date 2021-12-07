Лия Ахеджакова выступила в защиту иноагентов

07 декабря 2021 в 15:55 Размер текста - 17 +

Лия Ахеджакова уверена, что смысл многих явлений в России меняется Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актриса Лия Ахеджакова раскритиковала закон об иностранных агентах в России. Она считает, что такой статус несправедливо присваивается некоторым организациям. «Иноагент это шпион, который на эти деньги ходит, нюхает, на нас доносит и который разрушает нашу жизнь. Но почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшие журналисты, лучшие правозащитники?» — задалась артистка вопросом на церемонии вручения премии «Звезда театрала» в Театре имени Вахтангова, передает Pravda.ru. На церемонии Ахеджаковой присудили награду, но вместо традиционных слов благодарности за нее женщина начала рассказывать про иноагентов, пишет «Царьград». Она также убеждена, что смысл многих явлений в настоящее время изменился. Например, историческая, трагическая память народа заворачивается в красивую легенду и ее нам суют вместо подлинной истории, дополнила Ахеджакова. Актриса театра «Современник» привела в пример «Мемориал» (признан в России иноагентом). В ее речи также звучали конкретные фамилии, пострадавшие за свою правозащитную деятельность, и СМИ-иноагенты, уточняет MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Актриса Лия Ахеджакова раскритиковала закон об иностранных агентах в России. Она считает, что такой статус несправедливо присваивается некоторым организациям. «Иноагент это шпион, который на эти деньги ходит, нюхает, на нас доносит и который разрушает нашу жизнь. Но почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшие журналисты, лучшие правозащитники?» — задалась артистка вопросом на церемонии вручения премии «Звезда театрала» в Театре имени Вахтангова, передает Pravda.ru. На церемонии Ахеджаковой присудили награду, но вместо традиционных слов благодарности за нее женщина начала рассказывать про иноагентов, пишет «Царьград». Она также убеждена, что смысл многих явлений в настоящее время изменился. Например, историческая, трагическая память народа заворачивается в красивую легенду и ее нам суют вместо подлинной истории, дополнила Ахеджакова. Актриса театра «Современник» привела в пример «Мемориал» (признан в России иноагентом). В ее речи также звучали конкретные фамилии, пострадавшие за свою правозащитную деятельность, и СМИ-иноагенты, уточняет MK.RU.